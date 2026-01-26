Şişli'de Cesedi Bulunan Durdona Khokimova'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı, ardından Ümraniye'ye gittiği görülüyor.

Olayın detayları

Olay, 24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Polis ekiplerinin ihbar üzerine ulaştığı çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bulunan cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edildi; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi.

Soruşturma ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü ve cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı. Çalışmalar doğrultusunda, Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T. (31)'nin cinayeti işlediği; G.A.K. (29)'nın ise yardım ettiği belirlendi. Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi de gözaltında bulunuyor. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulundu.

Görüntülerde neler var?

Emniyetteki işlemler sürerken ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, Khokimova'nın Fatih'teki ikamet ettiği binadan çıktığı ve daha sonra Ümraniye'ye gittiği görülüyor. Görüntüler soruşturma dosyasına delil olarak giriyor.

