Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Kaza Detayları

Burdur’un Çavdır ilçesinde sabah saatlerinde Antalya-Denizli kara yolu Büyükalan Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü A.İ.B. (54) ile yolcu olarak bulunan T.B. (46), D.B. (18) ve E.B. (13) yaralandı. Araç plakası 64 AG 182 olarak kaydedildi.

Müdahale ve Tahkikat

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları araçtan çıkardı; sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURDUR’UN ÇAVDIR İLÇESİNDE ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI.