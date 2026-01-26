Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Burdur Çavdır’da Antalya-Denizli kara yolu yakınında şarampole devrilen otomobilde A.İ.B. ile birlikte 4 kişi yaralandı; ekipler müdahale edip hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:12
Kaza Detayları

Burdur’un Çavdır ilçesinde sabah saatlerinde Antalya-Denizli kara yolu Büyükalan Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü A.İ.B. (54) ile yolcu olarak bulunan T.B. (46), D.B. (18) ve E.B. (13) yaralandı. Araç plakası 64 AG 182 olarak kaydedildi.

Müdahale ve Tahkikat

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları araçtan çıkardı; sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları