Buldan'da Sağanakta Refüje Çıkan Otomobil: Yaralanma Yok

Denizli'nin Buldan ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle gece saat dörtte kayganlaşan yolda otomobil refüje çıktı; araç ağır hasar gördü, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:21
Kazanın Detayları

Edinilen bilgilere göre; Denizli’nin Buldan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin refüje çıktığı kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, Buldan merkez Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu gece saat dörtte gerçekleşen olayda araç orta refüje çıktı.

Olayda yaralanan olmadı, ancak meydana gelen kazada araç ağır hasar gördü. Yetkililer, sürücülerin yağışlı havalarda hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

