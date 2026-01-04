DOLAR
Burdur Bucak Kestel'de Sazlık Yangını Söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesi Kestel köyündeki sazlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:58
İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü yakınlarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı müdahale ile alevleri kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

