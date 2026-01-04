Burdur Bucak Kestel'de Sazlık Yangını Söndürüldü
İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü yakınlarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı müdahale ile alevleri kontrol altına aldı.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
