Burdur Çavdır'da Limon Yüklü Tır Şarampole Devrildi — Yaralanma Yok

Burdur Çavdır'da limon yüklü tır şarampole devrildi

Kazada can kaybı ve yaralanma yok

Burdur’un Çavdır ilçesinde meydana gelen kazada, limon yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 45 AJB 336 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Antalya-Denizli Karayolu Kayacık Köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, devrilen tırın kaldırma ve yolun trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri devam ediyor.

BURDUR'UN ÇAVDIR İLÇESİNDE LİMON YÜKLÜ TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ŞANS ESERİ YARALANAN KİMSE OLMADI.