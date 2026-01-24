Burdur Çavdır'da Limon Yüklü Tır Şarampole Devrildi — Yaralanma Yok

Burdur Çavdır'da limon yüklü 45 AJB 336 plakalı tır, Antalya-Denizli Karayolu Kayacık Köyü yakınlarında şarampole devrildi; şans eseri yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:08
Burdur Çavdır'da Limon Yüklü Tır Şarampole Devrildi — Yaralanma Yok

Burdur Çavdır'da limon yüklü tır şarampole devrildi

Kazada can kaybı ve yaralanma yok

Burdur’un Çavdır ilçesinde meydana gelen kazada, limon yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 45 AJB 336 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Antalya-Denizli Karayolu Kayacık Köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, devrilen tırın kaldırma ve yolun trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri devam ediyor.

BURDUR'UN ÇAVDIR İLÇESİNDE LİMON YÜKLÜ TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

BURDUR'UN ÇAVDIR İLÇESİNDE LİMON YÜKLÜ TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ŞANS ESERİ YARALANAN KİMSE OLMADI.

BURDUR'UN ÇAVDIR İLÇESİNDE LİMON YÜKLÜ TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 3 bin 500 Litre Motorin ve 96 Sentetik Hap Ele Geçirildi
2
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
3
Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada — Küçük köpekle yürüyen kadını yere düşürdüler
4
Karamürsel'de tersane işçilerinin kaldığı evde yangın söndürüldü
5
Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı
6
Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Kaputunda Yangın Çıkardı, Sürücü Kaçtı
7
Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunda Kar Esareti: Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları