Burdur'da 81 Yaşındaki Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Burdur'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Demirci, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu; cenazesi Karamanlı'da toprağa verilecek.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:34
Burdur'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olay ve müdahale

Burdur'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Demirci (81), dün Fevzi Çakmak Mahallesi 23007 Sokak üzerindeki evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze işlemleri

Demirci’nin cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazenin bugün memleketi Burdur’un Karamanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

