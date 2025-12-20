Burdur'da 81 Yaşındaki Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Burdur'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Olay ve müdahale
Burdur'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Demirci (81), dün Fevzi Çakmak Mahallesi 23007 Sokak üzerindeki evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze işlemleri
Demirci’nin cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazenin bugün memleketi Burdur’un Karamanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
