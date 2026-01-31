Burdur'da alkollü sürücünün polise tepkisi: Ahmet’cim bana 'şuradan git' demen canımı sıktı

Burdur'da uygulama noktasında gerilim: Ahmet’cim bana 'şuradan git' demen canımı sıktı

Burdur'da bir uygulama noktasında durdurulan alkollü sürücü, polis ekipleriyle tartıştı ve ifadesi için emniyete gitmesi istendiğinde öfkelendi. Olay sırasında araçta bulunan yolcunun üzerinden tabanca ve çok sayıda mermi çıkması, durumu daha da ağırlaştırdı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Burdur - Fethiye kara yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. D.A. yönetimindeki 32 ACR 868 plakalı otomobil uygulama noktasında durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.65 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, alkollü sürücüye cezai işlem uyguladı. Sürücü, ifadesi için polis merkezine gitmesi gerektiği yönündeki teklife tepki göstererek zaman zaman memura Ahmet’cim ve Ahmet bey diye hitap etti. Sürücü, "Senin şuradan git demen benim çok canımı sıktı" diyerek aracın vergiyle alındığını savundu ve hakaret içerisine girmeden davranılmasını talep etti.

Uygulama ve sonuç

Alkollü sürücüye 11.629 lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Her iki şahıs da sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Araçtaki yolcudan silah çıktı

Aynı araçta yolcu konumunda bulunan şahsın tedirgin hareketleri üzerine yapılan üst aramasında, şahsın üzerinden bir adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan kontrolde şahsın bulundurma ruhsatının olduğu, taşıma ruhsatının olmadığı tespit edildi. Bu gerekçeyle yolcu da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

