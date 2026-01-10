Burdur'da eğlence mekanında kavga: 2 kişi bıçaklandı, şüpheli gözaltında

Burdur'da eğlence mekanında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı

Olay yeri ve gelişmeler

Olay, dün gece saatlerinde Kışla Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekânda karşılaşan N.G. (47) ile Ö.K. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine N.G., Ö.K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan işletme sahibi U.K. ise bacağından bıçaklandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli N.G., işletmenin yanında bulunan bina girişinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

