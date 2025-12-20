Burdur'da Ehliyeti Süresi Dolan Sürücüden 'Krom' Savunması: 7.437 TL Ceza

Burdur'da ehliyeti süresi dolan sürücüden 'krom' savunması

Uygulama noktasında yapılan kontrolde sürücü cezadan kaçamadı

Olay, gece saatlerinde Isparta-Burdur karayolu üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekipleri tarafından rutin kontrole durdurulan İ.E. idaresindeki 64 AEN 398 plakalı otomobilde yapılan incelemede, sürücünün ehliyetinin süresinin dolduğu tespit edildi.

Sürücü, Danimarka'da yaşadığını iddia ederek olaydan haberi olmadığını söyledi ve çocuklarını Antalya Havalimanı'ndan alacağını belirtti. Ceza yazılmaması için uzun süre dil döken sürücü, daha sonra görevi başındaki polis ekiplerine zorluk çıkardı ve tehditlerde bulundu.

Polislere yönelik savunması ve sözleri şu şekilde: "Araba sizin olsun. Ülkenize geliyorum da biz nelerle karşılaşıyoruz. Ben Danimarka’dan 2 milyon krom getirdim. Biz Türkiye’ye para getiriyoruz".

Ceza tutanağını imzalamayan sürücü, polislere "Siz kendinizi efe mi sanıyorsunuz. Sizin ancak gücünüz bana yeter" diye de konuştu. Bunun üzerine sürücüye 7 bin 437 lira idari para cezası kesildi ve otomobil otoparka çekildi.

İ.E. POLİSLERE TEHDİTLER SAVURDU