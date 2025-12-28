Burdur'da oto yıkamada gece yangını: iş yerinde büyük maddi hasar

Burdur'da oto yıkamada yangın: iş yerinde büyük maddi zarar

Burdur'da gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkamacıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Olayın gelişimi

Yangın, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dükkanın içinde bulunan 2 otomobil vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını diğer dükkânlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Soruşturma ve hasar

Dükkânda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor.

