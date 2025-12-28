DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.968,62 -0,18%

Burdur'da oto yıkamada gece yangını: iş yerinde büyük maddi hasar

Burdur Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto yıkamacıda gece çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; iş yerinde büyük maddi zarar oluştu, 2 otomobil çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:17
Burdur'da oto yıkamada gece yangını: iş yerinde büyük maddi hasar

Burdur'da oto yıkamada yangın: iş yerinde büyük maddi zarar

Burdur'da gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkamacıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Olayın gelişimi

Yangın, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dükkanın içinde bulunan 2 otomobil vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını diğer dükkânlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Soruşturma ve hasar

Dükkânda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor.

BURDUR'DA OTO YIKAMADA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK...

BURDUR'DA OTO YIKAMADA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. DÜKKANDA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ.

BURDUR'DA OTO YIKAMADA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da itfaiye 3 metrelik lağım çukurundan yavru köpekleri kurtardı
2
Denizli JASAT 150 Milyonluk Kasa Hırsızlığı Şebekesini Çökertti
3
Bakan Yerlikaya: 156 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı, 112 Tutuklandı
4
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü, 7 Yaralı
5
Esenyurt'ta servis kazası: ölü sayısı 5'e yükseldi
6
Arnavutköy’de kaçak döküm isyanı: İmrahor çayırlıkları çöplüğe döndü
7
Erzurum’da 1 Ayda 203 Düzensiz Göçmen Yakalandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti