Mersin'de haraç isteyen suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

Mersin'de haraç operasyonu: 8 tutuklama

Operasyon ve gözaltılar

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, iş insanlarını ve eğlence mekânlarını tehdit ederek haraç isteyen, ateşli silahlarla korku ve baskı oluşturan yerel suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin teknik ve istihbarı çalışmaları neticesinde 9 şüpheli belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Adana polisinin müşterek operasyonunda suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen malzemeler

Şüphelilerin eylemlerinde kullandıkları çalıntı plakalı araç ile birlikte 3 adet uzun namlulu otomatik piyade tüfeği, çok sayıda şarjör, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildi.

Yargılama ve emniyet açıklaması

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu tehdit eden, suç ve şiddetle toplum düzenini bozmaya çalışan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecek. Mersin’imizde suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

