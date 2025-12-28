DOLAR
Bursa Emniyeti’nden Sahte Polis Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Bursa Emniyeti, sahte polis ve savcı kılığına giren çeteye operasyon düzenledi; 3 vatandaş 10 milyon 800 bin lira dolandırıldı, 10 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:40
BURSA (İHA) — Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 vatandaşın toplam 10 milyon 800 bin lira dolandırıldığı olaya ilişkin 10 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler telefonla aradıkları vatandaşlara adlarının FETÖ soruşturmalarına karıştığını, kimlik bilgilerinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığını ve kuyumcu soygununa karışıldığını söyleyerek korku ve panik oluşturdu. Bu yöntemle vatandaşların ikametlerinde bulunan altın ve ziynet eşyalarını sözde görevlilere teslim etmelerini sağladıkları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin iki dairenin piyasa değerinin altında satılmasına aracılık ettiği belirlendi.

Yakalanan şüpheliler ve ele geçirilenler

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada; E.Y. ve U.S. Bursa’da, O.O., M.A., R.D. ve H.S. İstanbul’da, M.U. ve E.E. Kocaeli’de, Ö.Ş. ise Şanlıurfa’da yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 110.400 TL, 2.100 dolar, 700 euro, 10 adet cep telefonu ve 20 adet sim kart ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

