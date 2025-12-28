DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.207,67 -0,32%

Diyarbakır'da Otomobil Motokuryeye Çarptı: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde otomobilin motokuryeye çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; 112 ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:47
Diyarbakır'da Otomobil Motokuryeye Çarptı: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Motokuryeye Çarptı: 1 Yaralı

Olayın Detayları

Diyarbakır'da otomobil ile motokuryenin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü araçtan savrularak yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA OTOMOBİL MOTOKURYEYE ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

DİYARBAKIR’DA OTOMOBİL MOTOKURYEYE ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

DİYARBAKIR’DA OTOMOBİL MOTOKURYEYE ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Furkan Apartmanı davasında kırmızı bültenle aranan müteahhit tutuklandı
2
Pendik'te Kamyonet Kontrolden Çıktı — Ağaçlar Facianın Önünü Kesti
3
Sivas'ta Yoğun Kar: 69 Yerleşim Yerine Araç Ulaşımı Kapandı
4
Eskişehir’de Yılbaşı Denetimi: 400 Personelle 413 Bin 133 TL Ceza
5
Milas’ta mantar ararken kaybolan 70 yaşındaki Nahit Bahar bulundu
6
Zeytinburnu'nda Elektrik Panosu Yangını: 5'i Çocuk 9 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Esenyurt'ta servis kazası: 5 kişi hayatını kaybetti — Cenazeler Adli Tıp'ta

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti