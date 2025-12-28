Diyarbakır'da Otomobil Motokuryeye Çarptı: 1 Yaralı
Olayın Detayları
Diyarbakır'da otomobil ile motokuryenin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü araçtan savrularak yaralandı.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
