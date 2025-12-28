Gercüş’te 5 köy yolu kar sonrası yeniden ulaşıma açıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde dünden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kapanan 5 köy yolu, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmaları yürüten ekipler, yolların açılması için gece gündüz mesai yaptı. İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri Şefi Abdulhakim Şimşek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

Şimşek, konuşmasında şunları söyledi: "Bütün köy yolları ulaşıma açıldı. Yolda mahsur kalan bazı vatandaşlarımızın imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti."

