Bursa'da Gece Boyu Asayiş Uygulaması: 3 İlçede 6 Aranan Yakalandı

Bursa'da Gece Boyu Geniş Katılımlı Asayiş Uygulaması

Bursa'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında gece boyunca gerçekleştirilen asayiş uygulaması, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yoğun denetimlerle sürdü. Uygulama, kent güvenliğini artırmak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla planlandı.

Hangi birimler katıldı?

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Asayiş, Narkotik, KOM, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ve ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabit yol, hareketli yol ve umuma açık yer uygulamaları gerçekleştirdi.

Denetim sonuçları

Sabit ve hareketli yol kontrollerinde toplam 1.893 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda 5’i yoklama kaçağı, 1’i ifadeye yönelik olmak üzere 6 aranan şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 857 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 3 sürücüye toplam 43.017 TL idari para cezası uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi.

Umuma açık yer uygulamalarında ise 16 iş yeri denetlendi. Bu kontrollerde 997 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı; aranan şahsa rastlanmadı. Denetimlerde bir iş yerinde iş yeri sahibi ve mesul müdürünün bulunmadığı, toplamda 3 işletmeye idari işlem uygulandığı tespit edildi.

Yetkililerin mesajı

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetim ve uygulamaların kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

