DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.207,67 -0,32%

Bursa'da Gece Boyu Asayiş Uygulaması: 3 İlçede 6 Aranan Yakalandı

Bursa'da Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde düzenlenen asayiş uygulamasında 6 aranan şahıs yakalandı; trafik ve iş yeri denetimlerinde çok sayıda işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:24
Bursa'da Gece Boyu Asayiş Uygulaması: 3 İlçede 6 Aranan Yakalandı

Bursa'da Gece Boyu Geniş Katılımlı Asayiş Uygulaması

Bursa'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında gece boyunca gerçekleştirilen asayiş uygulaması, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yoğun denetimlerle sürdü. Uygulama, kent güvenliğini artırmak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla planlandı.

Hangi birimler katıldı?

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Asayiş, Narkotik, KOM, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ve ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabit yol, hareketli yol ve umuma açık yer uygulamaları gerçekleştirdi.

Denetim sonuçları

Sabit ve hareketli yol kontrollerinde toplam 1.893 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda 5’i yoklama kaçağı, 1’i ifadeye yönelik olmak üzere 6 aranan şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 857 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 3 sürücüye toplam 43.017 TL idari para cezası uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi.

Umuma açık yer uygulamalarında ise 16 iş yeri denetlendi. Bu kontrollerde 997 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı; aranan şahsa rastlanmadı. Denetimlerde bir iş yerinde iş yeri sahibi ve mesul müdürünün bulunmadığı, toplamda 3 işletmeye idari işlem uygulandığı tespit edildi.

Yetkililerin mesajı

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetim ve uygulamaların kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

BURSA'DA GECE BOYUNCA SÜREN ASAYİŞ UYGULAMASI: 3 İLÇEDE ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

BURSA'DA GECE BOYUNCA SÜREN ASAYİŞ UYGULAMASI: 3 İLÇEDE ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

BURSA'DA GECE BOYUNCA SÜREN ASAYİŞ UYGULAMASI: 3 İLÇEDE ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Furkan Apartmanı davasında kırmızı bültenle aranan müteahhit tutuklandı
2
Pendik'te Kamyonet Kontrolden Çıktı — Ağaçlar Facianın Önünü Kesti
3
Sivas'ta Yoğun Kar: 69 Yerleşim Yerine Araç Ulaşımı Kapandı
4
Eskişehir’de Yılbaşı Denetimi: 400 Personelle 413 Bin 133 TL Ceza
5
Esenyurt'ta servis kazası: 5 kişi hayatını kaybetti — Cenazeler Adli Tıp'ta
6
Çorlu'da Alkollü Sürücü Hipermarket Duvarında Asılı Kaldı
7
Copacabana'da Cessna 170A Denize Düştü: 1 Ölü

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti