Burdur’da Otomobil-Tır Çarpışması: Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi

Burdur'da Antalya-Isparta karayolu Kazak-1 tüneli girişinde meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi; çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:39
Kaza yerinde ikinci ölüm doğrulandı

Antalya-Isparta karayolu üzeri Kazak-1 tüneli girişinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil ile bir tır çarpıştı. İlk bildirilen 1 ölü ve 7 yaralının ardından ölü sayısı 2’ye yükseldi.

O.D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil, Cemal Kurman (56) yönetimindeki 33 AZV 518 plakalı otomobil ve plaka bilgisi alınamayan tırın karıştığı çarpışma sonucu büyük çapta hasar oluştu.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçlarda bulunan Hasret Kurman (18), A.K. (52), M.Y. (10), H.K. (10), İ.Y. (18) ve A.D. (53) yaralandı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasret Kurman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı, sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan Cemal Kurman, Isparta Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılar çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

