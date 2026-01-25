Esenyurt’ta Jantta 54 kilo 600 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Esenyurt’ta 21 Ocak’ta ağır tonajlı aracın jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu; 4 gözaltı, 2 tutuklama, 2 adli kontrol.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:17
Esenyurt’ta Jantta 54 kilo 600 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Esenyurt’ta Jantta 54 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 21 Ocak günü yaptığı çalışmada şüphe üzerine durdurulan bir ağır tonajlı aracı ayrıntılı şekilde aradı.

Arama sırasında araç her noktasıyla birlikte hassas burunlu köpekler eşliğinde didik didik incelendi. Bu kapsamda, aracın lastik jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde tespit edildi ve ele geçirildi.

Olayla ilgili araç içinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelere el konulurken, yakalanan şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 2 şahıs ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Emniyetin açıklaması

Yetkililer, operasyonun narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Esenyurt’ta ağır tonajlı aracın jantına gizlenmiş 54 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Esenyurt’ta ağır tonajlı aracın jantına gizlenmiş 54 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

