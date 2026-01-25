Aydın Efeler'de İlginç Kaza: Biri Kaçtı, Diğeri Alkollü

Aydın Efeler'de Trafik Kazasında Karışık Gelişmeler

Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1632 sokak

Efeler ilçesinde yaşanan kazada, sürücüler arasındaki tartışma ve olay yerinden kaçma girişimi dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, olay Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1632 sokak üzerinde gerçekleşti.

09 FD 829 plakalı araç, iddiaya göre önünde aniden duran 09 S 139 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarında park halinde bulunan 09 ASZ 219 ve 35 BRS 537 plakalı araçlarda da maddi hasar oluştu.

Olayın Seyri ve Geri Dönüş

Önde bulunan ve arka kısmında ciddi hasar oluşan 09 S 139 plakalı otomobil, kazanın ardından hızla olay yerinden ayrıldı. Bölgede trafik düzenlemesi yapan polis ekipleri, kaçan aracı ve sürücüsünü yakalamak için peşine düştü. Bir süre sonra 09 S 139 plakalı araç tekrar kaza mahalline dönünce polis ekipleri arama çalışmasını sonlandırdı.

Kaza sonrası, çarpılan aracın sürücüsünün yanına giden 09 FD 829 plakalı aracın sürücüsü, direksiyondaki kişiyi 'kusurlu araç kullanmakla' suçlayıp tartışma başlattı. Görgü şahitleri, araçtaki sürücünün değiştiğini belirterek tarafların farklı kişiler olduğunu söyledi. Taraflar daha sonra anlaşarak polisin tutanak tutmamasını talep etti.

Polis İncelemesi ve Tespitler

Olay yerine intikal eden polis ekiplerince yapılan incelemede 09 FD 829 plakalı aracın sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca çarpılan 09 S 139 plakalı araçta sürücü değişikliği olduğu belirlendi.

Kazadan sonra yaşanan tartışma ve ilginç diyaloglar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

