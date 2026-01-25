Hatay'da Mobilya Atölyesi Alevlere Teslim Oldu

Antakya'daki sanayi sitesinde çıkan mobilya atölyesi yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı; iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:44
İtfaiyenin hızlı müdahalesi çevredeki iş yerlerini kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan bir mobilya atölyesi alevlere teslim oldu. Alınan ihbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına karadan müdahale etti. Merdiven yardımıyla havadan yapılan müdahale ile alevler büyümeden kontrol altına alındı ve yangın çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

