Hatay'da Mobilya Atölyesi Alevlere Teslim Oldu

İtfaiyenin hızlı müdahalesi çevredeki iş yerlerini kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan bir mobilya atölyesi alevlere teslim oldu. Alınan ihbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına karadan müdahale etti. Merdiven yardımıyla havadan yapılan müdahale ile alevler büyümeden kontrol altına alındı ve yangın çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

