İsviçre'de 40 Kişilik Bar Yangını: Jacques Moretti Kefaletle Serbest

Crans-Montana'daki Le Constellation yangınında gözaltına alınan Jacques Moretti, 200 bin CHF kefalet ve adli kontrolle serbest bırakıldı; İtalya hükûmeti tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:16
İsviçre'de 40 kişinin öldüğü bar yangını soruşturmasında işletme sahibi kefaletle serbest

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki Le Constellation barda yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan işletme sahibi Jacques Moretti, 9 Ocak'ta alınmasının ardından Cuma günü kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kefalet ve adli kontrol koşulları

Mahkeme, Moretti için belirlenen kefaletin 200 bin İsviçre frangı olduğunu ve bunun yaklaşık 253 bin dolar karşılığı bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Moretti, her gün polise bildirimde bulunmak üzere adli kontrol şartına bağlandı.

İtalyan hükümetinden sert tepki

Karar, olayda 6 vatandaşını kaybeden İtalya tarafından sert tepkiyle karşılandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kararı "kurbanlara ve ailelerine hakaret" olarak nitelendirip resmi protesto ilan etti ve İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'nun Roma'ya geri çağrılmasını emretti.

Diplomatik girişimler ve beklentiler

Meloni, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile birlikte İsviçre yetkililerinden açıklama talep ettiklerini belirtti. Ayrıca Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud ile derhal iletişime geçilmesini istedi ve adaletin tam olarak sağlanmasını vurguladı.

Soruşturmanın ilerleyişi

Polisin daha önce açıkladığına göre, Moretti çifti hakkında ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu kundaklama şüpheleri bulunuyor. Ön soruşturma bulgularında, tavana çok yakın taşınmış şişeler üzerindeki havai fişeklerin yangının muhtemel nedeni olduğu öne sürüldü.

İsviçreli savcılar, barın güvenlik önlemleri ve yenileme çalışmalarına ilişkin savunmaların alınması için her biri en az 10 saat süren iki duruşma gerçekleştirildiğini, arama emirleriyle çeşitli kanıtların ele geçirildiğini ve varlıklara el konulduğunu bildirdi.

Moretti ve eşi Jessica Moretti'nin avukatları, tahliye kararının ardından yayımladıkları açıklamada çifetin yetkililerin taleplerine uymaya devam edeceğini teyit etti.

