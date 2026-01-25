Uşak'ta Üçgen Park'ta Bıçaklı Saldırı: 25 Yaşındaki E.K. Ağır Yaralandı

Uşak'ta Ünalan Mahallesi Üçgen Park'ta 25 yaşındaki E.K. bıçaklandı; hayati tehlikesi sürüyor. Şüpheli M.K. (39) için geniş çaplı arama başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:16
Uşak’ta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Olay, Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesi’nde bulunan Üçgen Park’ta meydana geldi.

Olayın Seyri

Edinilen bilgilere göre, parkta bıçakla yaralanmış birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bıçaklanan 25 yaşındaki E.K., önce özel bir hastaneye ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve Şüpheli

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olayı gerçekleştirdiği belirlenen kişinin M.K. (39) olduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yetkililer, yaralı E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Ayrıca E.K. ile şüpheli M.K.'nin aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

