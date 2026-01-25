Esenyurt'ta Janta Gizlenen 54 kilo 600 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Esenyurt'ta 21 Ocak'ta bir ağır tonajlı aracın jantına gizlenen 54 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu; 4 gözaltı, 2 tutuklama.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:25
Esenyurt'ta Janta Gizlenen 54 kilo 600 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Esenyurt'ta janta gizlenen 54 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Esenyurt'ta polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, ağır tonajlı bir aracın lastik jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun detayları

Olay, 21 Ocak tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gerçekleşti. Ekipler, narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri soruşturmada şüpheli görülen ağır tonajlı aracı durdurdu ve kapsamlı arama başlattı.

Arama sırasında hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katılımıyla aracın her noktası titizlikle incelendi. Yapılan aramada, aracın lastik jantına gizlenmiş halde 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde bulundu ve el konuldu.

Gözaltılar ve adli süreç

Olayda araç içinde bulunan 4 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelere el konulurken, yakalanan 4 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şahıs ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

