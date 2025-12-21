DOLAR
Burdur'da Uzman Çavuşun Silahıyla Yaralanan Mustafa Can Hayatını Kaybetti

Kemer'de çıkan tartışmada uzman çavuşun silahından yaralanan Mustafa Can (47), kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi; intihar ihtimali araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:18
Kemer'de gece saatlerinde yaşanan olayda bir kişi ağır yaralandı

Olay, gece saatlerinde Kemer ilçesi Yeni Cami Mahallesi Çakmak Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi.

İddialara göre, Karaman'dan gelen Mustafa Can (47), kardeşi ile birlikte Kemer'de oturan ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arkadaşının evine geldi. Burada çıkan tartışma sırasında, uzman çavuşun silahından çıkan mermiyle Mustafa Can ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Can kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anında evde bulunan kişilerin ifadelerine başvurulurken, şahısların ilk ifadelerinde Mustafa Can'ın intihar ettiğini belirttikleri öğrenildi. Olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatıldı ve tahkikat çok yönlü sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

