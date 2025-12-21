Burdur'da Uzman Çavuşun Silahıyla Yaralanan Mustafa Can Hayatını Kaybetti

Kemer'de gece saatlerinde yaşanan olayda bir kişi ağır yaralandı

Olay, gece saatlerinde Kemer ilçesi Yeni Cami Mahallesi Çakmak Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi.

İddialara göre, Karaman'dan gelen Mustafa Can (47), kardeşi ile birlikte Kemer'de oturan ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arkadaşının evine geldi. Burada çıkan tartışma sırasında, uzman çavuşun silahından çıkan mermiyle Mustafa Can ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Can kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anında evde bulunan kişilerin ifadelerine başvurulurken, şahısların ilk ifadelerinde Mustafa Can'ın intihar ettiğini belirttikleri öğrenildi. Olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatıldı ve tahkikat çok yönlü sürüyor.

