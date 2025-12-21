Burdur Kemer'de Uzman Çavuşun Silahıyla Yaralanan Mustafa C. Hayatını Kaybetti

Olayın ayrıntıları

Gece saatlerinde Kemer ilçesi Yeni Cami Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre Karaman’dan gelen Mustafa C. (47), kardeşiyle birlikte Kemer’de oturan ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arkadaşının evine gitti.

Evde çıkan tartışma sırasında uzman çavuşun silahından çıkan mermi ile ağır yaralanan Mustafa C. için ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anında evde bulunan kişilerin ifadelerine başvuruldu. İlk ifadelerde Mustafa C.'nin intihar ettiğini söyledikleri öğrenilirken, olayın aydınlatılması için geniş çaplı ve çok yönlü bir tahkikat başlatıldı.

OLAY YERİ