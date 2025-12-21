DOLAR
Burdur Kemer'de Uzman Çavuşun Silahıyla Yaralanan Mustafa C. Hayatını Kaybetti

Burdur Kemer'de çıkan tartışmada uzman çavuşun silahından yaralanan Mustafa C. (47), kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi; olayın intihar ihtimali araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:33
Olayın ayrıntıları

Gece saatlerinde Kemer ilçesi Yeni Cami Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre Karaman’dan gelen Mustafa C. (47), kardeşiyle birlikte Kemer’de oturan ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arkadaşının evine gitti.

Evde çıkan tartışma sırasında uzman çavuşun silahından çıkan mermi ile ağır yaralanan Mustafa C. için ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anında evde bulunan kişilerin ifadelerine başvuruldu. İlk ifadelerde Mustafa C.'nin intihar ettiğini söyledikleri öğrenilirken, olayın aydınlatılması için geniş çaplı ve çok yönlü bir tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

