Burdur Yeşilova'da Ev Yangını: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Yeşilova'da çıkan ev yangınında mahsur kalan Nasuh Ç., itfaiye ekiplerince kurtarıldı; ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:47
Burdur’un Yeşilova ilçesinde sabah saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Alevler arasında mahsur kalan ev sahibi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve kurtarma

Edinilen bilgiye göre, Nasuh Ç.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ev içinde mahsur kalan Nasuh Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasar ve soruşturma

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

