Soma'da Narkotik Operasyonu: 11.040 Hap ve 445,58 g Kokain Ele Geçirildi — 4 Tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen operasyonda 11.040 sentetik hap, 445,58 gram kokain ve silah ele geçirildi; 4 şüpheli TCK 188 kapsamında tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:18
Operasyon ve ele geçirilenler

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 789 tablet halinde toplam 11.040 adet sentetik ecza hap ile 27 parça halinde toplam 445,58 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca olay yerinde 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet silah, şarjör ve 3 adet 9x19 fişek bulundu.

Gözaltı ve tutuklama

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.H. (25), Y.H. (22), E.E. (27) ve H.C. (33) isimli dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından TCK 188 kapsamında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

