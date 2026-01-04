DOLAR
Bursa Büyükşehir 7/24 Teyakkuzda: Şiddetli Rüzgara 242 Müdahale

Bursa Büyükşehir ekipleri, şiddetli rüzgârda iki günde 242 olaya müdahale etti; AKOM koordinasyonunda çalışmalar ve geçici kapatmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:10
Bursa’da etkili olan şiddetli rüzgâr (lodos) kent genelinde çeşitli olumsuzluklara yol açarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz sahada çalışarak vatandaşların yardımına koştu.

Müdahale ve hasar kayıtları

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde gelen ihbarları hızla değerlendiren ekipler, iki gün içinde toplam 242 olaya müdahale etti. Bu olayların 92'si çatı uçması, 12'si ağaç devrilmesi, 134'ü ise tehlike arz eden diğer durumlar olarak kayıtlara geçti.

Lodos nedeniyle kentte çatı, panel, sac levha ve reklam panosu düşmeleri, ağaç ve direk devrilmeleri ile trafik levhası ve lamba hasarları yaşandı. Ekipler; Murat Hüdavendigar Bulvarı, Orhaneli Yolu Eker Meydanı, Yıldırım ilçesi ve Çekirge, İhsaniye, Sırameşeler, Atıcılar, Mihraplı Camii çevresi, Kent Meydanı ve Uluyol Caddesi başta olmak üzere birçok noktada hızlı müdahale gerçekleştirdi.

Koordinasyon ve önlemler

İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, ilçe belediyeleri ve UEDAŞ ile koordinasyon halinde çalışan ekipler, risk oluşturan unsurları kısa sürede kontrol altına aldı. Kamu güvenliğini tehdit edebilecek durumlar AKOM koordinasyonunda yakından takip ediliyor.

Geçici kapatmalar ve kısıtlamalar

Güvenlik gerekçesiyle bazı alanlar geçici olarak kapatıldı: Merinos Parkı, Atatürk Kent Ormanı ve Bursa Hayvanat Bahçesi yaya ve araç trafiğine kapatılırken, Merinos Parkı içindeki Burfaş B Kafe ve sosyal tesis misafir kabulünü geçici olarak durdurdu. Reşat Oyal Kültürpark yalnızca tesislere giriş için açık tutuldu, Erdem Saker Botanik Parkı'nın otoparkı kullanıma kapatıldı. Ayrıca Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı tüm müzeler ve belediyeye ait bazı sosyal tesisler de geçici süreyle ziyarete kapatıldı veya faaliyetlerine ara verdi.

Vatandaşlara çağrı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yaşanabilecek acil durumlar ve bildirimler için vatandaşların ALO 153 veya 444 16 00 numaralarından Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabileceğini bildirdi.

