Bursa Çevre Yolu'nda Korkunç Kaza: Bariyere Çarpan Araçta 2 Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İrfaniye mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç hurdaya döndü ve içinde bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 06.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkiinde gerçekleşti. 16 AKG 029 plakalı otomobilin sürücüsü Yiğitcan Erdem kontrolü kaybetti ve araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından sürücü Yiğitcan Erdem ile yanında bulunan Necip Erdem araçta sıkıştı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Yiğitcan Erdem ve Necip Erdem, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

