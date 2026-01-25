Samsun'da yasak ilişki cinayeti: Kadın sevgilisinin boğazını kesti

Samsun'da araçta çıkan tartışmada Gamze S., yasak ilişkide olduğu Ferit M.'nin boğazını keserek öldürdü; zanlı polis merkezine bıçak ve satırla teslim oldu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:19
Samsun'da yasak ilişki tartışması cinayetle sonuçlandı

Canik ilçesinde bir araçta meydana gelen kavgada, uzun süredir yasak ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, sevgilisinin boğazını keserek öldürdü. Zanlı olaydan sonra polis merkezine teslim oldu.

Olayın detayları

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, evli olan Gamze S. (38) uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu.

Gamze S., araçta ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine çıkan tartışmada yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesti; ayrıca başına satır ile vurdu. Zanlı, üzerinde bulunan bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Güvenlik ve adli süreç

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu. Cenaze, yapılacak otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

Gamze S., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

