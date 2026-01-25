Küçükçekmece'de Çatıdan Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde dubleks çatı katından düşen Adem Güder, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:13
Küçükçekmece'de Çatıdan Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

Olay yerinde inceleme sürüyor

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Adem Güder isimli vatandaş yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı saat 23.00 sıralarında, iki katlı binanın dubleks dairesinin çatı katı balkonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Güder, çatı katında durduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güder hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri düştüğü noktada detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Küçükçekmece’de dengesini kaybederek çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de dengesini kaybederek çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

