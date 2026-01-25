Diyarbakır'da Buzlanma Zincirleme Kazaya Yol Açtı: 4 Yaralı

Diyarbakır çevre yolunda buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:24
Kaza ve müdahale

Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Diyarbakır çevre yolu'nda gerçekleşti. Buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçlar peş peşe çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları