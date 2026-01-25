Diyarbakır'da Buzlanma Zincirleme Kazaya Yol Açtı: 4 Yaralı
Kaza ve müdahale
Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Diyarbakır çevre yolu'nda gerçekleşti. Buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçlar peş peşe çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
