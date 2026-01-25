Sivas'ta Ahır Çatısı Çöktü: İnekler Komşuların Yardımıyla Kurtarıldı

Sivas Altınyayla Bayındır köyünde kar yüküyle çöken ahırdan, komşuların yardımıyla hayvanlar kurtarıldı; can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:08
Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Bayındır köyündeki bir ahırın çatısı, biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Olay, kentte son yılların en sert kış şartlarının etkili olduğu dönemde gerçekleşti.

Çatının çöktüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen bölgeye koştu. Komşuların desteğiyle ahırdaki inekler kısa sürede dışarı çıkarıldı.

Olayda telef olan hayvan olmadı, ancak ahırda maddi hasar meydana geldi.

Çiftçinin açıklaması

Mustafa Çakır yaşananları şöyle anlattı: "Dün gece çatıya biriken karlar ahırın çatısını çökertti. Çok şükür can kaybı yok. Traktörüm olmasaydı komple yıkılırdı. Komşular yardıma geldi ve hayvanları kurtardık".

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

