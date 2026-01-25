Sivas'ta Ahır Çatısı Çöktü: İnekler Komşuların Yardımıyla Kurtarıldı

Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Bayındır köyündeki bir ahırın çatısı, biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Olay, kentte son yılların en sert kış şartlarının etkili olduğu dönemde gerçekleşti.

Çatının çöktüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen bölgeye koştu. Komşuların desteğiyle ahırdaki inekler kısa sürede dışarı çıkarıldı.

Olayda telef olan hayvan olmadı, ancak ahırda maddi hasar meydana geldi.

Çiftçinin açıklaması

Mustafa Çakır yaşananları şöyle anlattı: "Dün gece çatıya biriken karlar ahırın çatısını çökertti. Çok şükür can kaybı yok. Traktörüm olmasaydı komple yıkılırdı. Komşular yardıma geldi ve hayvanları kurtardık".

