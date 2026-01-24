Bursa'da 107 Suç Kaydı Olan Kadın Hırsız Baza Altında Yakalandı

Bursa'da birçok adrese hırsızlık yapan ve 107 suç kaydı bulunan D.A., Başakşehir'de düzenlenen operasyonla baza altında yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:09
Operasyon ve gözaltı detayları

Bursa’da farklı adreslere girerek hırsızlık yaptığı belirlenen ve 107 suç kaydı bulunan kadın şüpheli D.A., polis baskınında baza altında saklanırken yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde meydana gelen olaylarda, çelik kapıların kart ya da sert plastik malzeme kullanılarak açılması suretiyle gerçekleştirilen hırsızlıklar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemelerinde olayların faili olduğu belirlenen D.A. isimli şüphelinin İstanbul’un Başakşehir ilçesinde saklandığı tespit edildi. Bursa polisi, Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle müşterek operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli, saklandığı evde baza altına gizlenmiş halde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

