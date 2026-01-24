Bursa'da 107 Suç Kaydı Olan Kadın Hırsız Baza Altında Yakalandı

Bursa'da 107 Suç Kaydı Bulunan Kadın Hırsız Baza Altında Yakalandı

Operasyon ve gözaltı detayları

Bursa’da farklı adreslere girerek hırsızlık yaptığı belirlenen ve 107 suç kaydı bulunan kadın şüpheli D.A., polis baskınında baza altında saklanırken yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde meydana gelen olaylarda, çelik kapıların kart ya da sert plastik malzeme kullanılarak açılması suretiyle gerçekleştirilen hırsızlıklar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemelerinde olayların faili olduğu belirlenen D.A. isimli şüphelinin İstanbul’un Başakşehir ilçesinde saklandığı tespit edildi. Bursa polisi, Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle müşterek operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli, saklandığı evde baza altına gizlenmiş halde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

