Bursa'da 17 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Özel Harekatla Gözaltına Alındı

Yılbaşı sabahı kız kardeşi ve 3 yaşındaki yeğenini bıçakla tehdit eden, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehrali Paşa özel harekâtla yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:47
Yılbaşı sabahı tehdit ve yaralama olayının zanlısı, müzakere sonrası düzenlenen operasyonla ele geçirildi

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Zemin Sokak’ta meydana gelen olayda, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nden izinli çıkan Kırgızistan uyruklu Mehrali Paşa (26), yılbaşı sabahı saat 06.30 sıralarında kız kardeşi Nazlı Paşa’nın evine geldi.

Bir süre sonra uyuşturucu madde etkisi altında olduğu değerlendirilen şüpheli, annesinin evine gönderilmek istenince öfkelendi. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 3 yaşındaki yeğeni B.G.’nin boğazına dayayan şüpheliye müdahale eden Nazlı Paşa ellerinden yaralandı. Küçük çocuk olaydan zarar görmeden kurtulurken, yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olaydan yaklaşık bir hafta sonra aynı adrese dönen şüpheli, evde kimseyken eşyalara zarar verdi. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almak isteyince, şüpheli elindeki bıçakla balkona çıktı ve kendisini içeri kilitleyerek teslim olmamaya direndi.

Bölgeye sevk edilen müzakereci ekiplerin çabalarına rağmen teslim olmayan zanlı karşısında güvenlik önlemleri artırıldı; itfaiye ekipleri balkona branda açtı ve çevrede toplanan kalabalık uzaklaştırıldı. Yapılan ikna çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda özel harekât ekipleri tarafından Mehrali Paşa etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şahsın 15 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

