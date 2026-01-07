Mardin'de Bebekli Anne ve Çocuğa Saldırı: Şüpheli A.K. Tutuklandı

Mardin Kızıltepe'de psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen A.K., bebekli anne ve küçük çocuğa saldırdı; mahalle sakinleri müdahalesiyle gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:26
Mardin'de Bebekli Anne ve Çocuğa Saldırı: Şüpheli A.K. Tutuklandı

Mardin'de Bebekli Anne ve Çocuğa Sokak Ortasında Saldırı

Şüpheli Mahalle Sakinlerinin Müdahalesiyle Yakalandı

Olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen A.K., yol kenarında bebeğiyle yürüyen anneye yumrukla saldırdı.

Yere düşen kadın, bebeğini korumaya çalışırken saldırgan darbetmeye devam etti. Ardından evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen saldırgan, kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapının içine savruldu.

O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE SOKAK ORTASINDA BİR KİŞİ, BEBEKLİ BİR ANNEYE VE KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA...

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE SOKAK ORTASINDA BİR KİŞİ, BEBEKLİ BİR ANNEYE VE KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA SALDIRMIŞTI

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE SOKAK ORTASINDA BİR KİŞİ, BEBEKLİ BİR ANNEYE VE KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Son 1 Haftada 753 Kişi Yakalandı
2
İnegöl'de yaya geçidinde kaza: 2 kadın yaralandı
3
Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı - 2 Yaralı
4
İzmir'de Bostanlı ve Karşıyaka Vapur Seferleri İptal Edildi
5
Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama
6
Samsun’da 200 bin TL’lik nitelikli yağma iddiası: 4 şüpheli adliyede
7
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları