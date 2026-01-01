DOLAR
Bursa'da 2026'nın İlk Sabah Namazı Ulucami'de Kar Altında Kılındı

Bursa’da binlerce kişi, 2026 yılının ilk sabah namazını Ulucami ve avlusunda yağan kar altında kılarak yeni yılı manevi bir ortamda karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:06
Bursa’da 2026 yılının ilk sabah namazında binlerce vatandaş, ilin simgesi olan tarihi Ulucami'ye akın etti. Namaza olan yoğun ilgi nedeniyle cami içinde yer bulamayan çok sayıda kişi, cami avlusunda yağan kar altında saf tutarak ibadetini gerçekleştirdi.

Kar Altında Duygusal Anlar

Sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşan Ulucami’de, yılın ilk karı ile oluşan manzara duygusal anlara sahne oldu. Camide yer bulamayan cemaat, avluda karlı zeminde saf tutarak sabah namazını eda etti ve yeni yılın ilk gününü manevi bir havayla karşıladı.

Trafik ve İkramlar

Namazın ardından Atatürk Caddesi’nde trafik zaman zaman kilitlendi. Namaz sonrası ise STK'lar tarafından Ulucami önünde vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi; soğuk havaya rağmen ikram noktasında uzun kuyruklar oluştu ve vatandaşlar sunulan hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi.

Yılın ilk karı altında kılınan sabah namazı, Bursa’da 2026 yılının manevi atmosferle başlamasına vesile oldu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

