Samsun'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı

İlkadım'da eş zamanlı baskın

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İlkadım ilçesinde 7 şahsa ait 7 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depo olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda ele geçirilen maddeler arasında 727 bin 200 adet makaron, 159 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 598 kilogram kaçak tütün ile 1 adet manuel sigara sarma makinesi bulunuyor.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

