DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.181,79 -0,01%
BITCOIN
3.745.566,4 0,6%

Samsun'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı

Samsun İlkadım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı; binlerce makaron, yüz binlerce doldurulmuş sigara ve 598 kg kaçak tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:07
Samsun'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı

Samsun'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Gözaltı

İlkadım'da eş zamanlı baskın

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İlkadım ilçesinde 7 şahsa ait 7 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depo olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda ele geçirilen maddeler arasında 727 bin 200 adet makaron, 159 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 598 kilogram kaçak tütün ile 1 adet manuel sigara sarma makinesi bulunuyor.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TÜTÜN MAMULÜ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 4...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TÜTÜN MAMULÜ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TÜTÜN MAMULÜ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 4...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Hendek'te Uyuşturucuya Geçit Yok: 3 Günde 8 Gözaltı
2
Zonguldak'ta Kurşun Yağdı: Boşanma Aşamasındaki Eş Anne ve Kızını Öldürdü
3
Afyonkarahisar'da sarı serumla ölüm: İlk duruşmada doktor savunması
4
Antalya Kundu Sahili'nde traktör kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
5
Kundu Sahili'nde traktör kazası — 18 yaşındaki Mehmet Tosun hayatını kaybetti
6
İnegöl'de İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
7
Kayseri'de eski komşusunu vuran kadın: "Evlenme isteğimi reddetti, vurdum"

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı