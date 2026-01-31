Bursa'da 'Baron Abla' Operasyonu: Polis Pizzacı Kılığında Baskın

Bursa'da hakkında farklı suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Baron abla" lakabıyla bilinen Yelid A.'nın saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda, şüpheliler yakalandı; çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve nakit ele geçirildi.

Operasyon ve Yakalama

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşil Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Uyuşturucu maddelerin pencereden ya da lavabodan dökülmesini engellemek amacıyla ekipler, adrese pizzacı kuryesi kılığında motosikletle yaklaştı.

Şüphelilerin durumu fark etmemesi üzerine ikamete eş zamanlı ve ani baskın düzenlendi. Baskında Yelid A., koruması ve arkadaşı yakalanırken, evde yapılan aramalarda çok sayıda delil ele geçirildi.

Ele Geçirilenler

Aramalarda bulunanlar arasında 2 adet ruhsatsız tabanca ve boş şarjörler, 1.730 mililitre sıvı metamfetamin, çeşitli miktarlarda skunk, sentetik kannabinoid, metamfetamin, eroin, 1 adet hassas terazi ile birlikte 96.600 TL, 807 dolar ve 170 euro nakit para bulundu.

Gözaltı ve Tutuklama

Operasyonda Yelid A. ile birlikte M.P. ve E.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

