Mersin'de Elektrikli Araç Yangını İtfaiyenin 'Yangın Battaniyesi'yle Söndürüldü

Yenişehir'de park halindeki elektrikli araç, itfaiyenin özel yangın battaniyesi ve soğutma çalışmalarıyla söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 21:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:22
Mersin'de Elektrikli Araç Yangını İtfaiyenin 'Yangın Battaniyesi'yle Söndürüldü

Mersin'de Elektrikli Araç Yangını İtfaiyenin 'Yangın Battaniyesi'yle Söndürüldü

Yenişehir İnönü Mahallesi'nde hızlı ve kontrollü müdahale

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde park halindeki bir elektrikli aracın alev alması üzerine özel ekipman ve modern tekniklerle müdahale etti.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine; merkez Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi 1401 Sokak'ta gerçekleşti. İhbarı alan Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Ekipler, elektrikli araçlarda bulunan lityum iyon bataryaların oluşturduğu yüksek risk nedeniyle klasik söndürme yöntemleri yerine itfaiye envanterine yeni kazandırılan elektrikli araç batarya yangınlarına özel yangın battaniyesi ile müdahalede bulundu. Araç tamamen battaniye ile kaplanarak yangını besleyen oksijenin kesilmesi sağlandı.

Müdahale sırasında ekipler, battaniyenin yanı sıra köpük ve basınçlı su kullanarak bataryaların soğutma işlemini gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren kontrollü ve aşamalı çalışmalar sayesinde yangının çevreye yayılması ve muhtemel patlamalar önlendi, aracın tamamen yanmasının önüne geçildi.

Soğutma tamamlandıktan sonra araç, yeniden alevlenme riskine karşı bir süre daha itfaiye ekipleri tarafından gözetim altında tutuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, YENİŞEHİR İLÇESİNDE MEYDANA...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, YENİŞEHİR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGININA ÖZEL EKİPMAN VE MODERN MÜDAHALE TEKNİKLERİYLE MÜDAHALE EDEREK SÖNDÜRDÜ.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, YENİŞEHİR İLÇESİNDE MEYDANA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Aksu'da Hortum ve Fırtına: Seralarda Ciddi Hasar, Bir Kişi Yaralandı
2
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti
3
Malatya'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
4
Erzurum-Pasinler yolunda trafik kazası: 2 yaralı
5
Isparta'da Ortaokul Tuvaletlerine Kamera Yerleştirildi: Milli Eğitim İnceleme Başlattı
6
Alanya'da yağışta kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı
7
İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki İbrahim A. yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları