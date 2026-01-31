Mersin'de Elektrikli Araç Yangını İtfaiyenin 'Yangın Battaniyesi'yle Söndürüldü

Yenişehir İnönü Mahallesi'nde hızlı ve kontrollü müdahale

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde park halindeki bir elektrikli aracın alev alması üzerine özel ekipman ve modern tekniklerle müdahale etti.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine; merkez Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi 1401 Sokak'ta gerçekleşti. İhbarı alan Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Ekipler, elektrikli araçlarda bulunan lityum iyon bataryaların oluşturduğu yüksek risk nedeniyle klasik söndürme yöntemleri yerine itfaiye envanterine yeni kazandırılan elektrikli araç batarya yangınlarına özel yangın battaniyesi ile müdahalede bulundu. Araç tamamen battaniye ile kaplanarak yangını besleyen oksijenin kesilmesi sağlandı.

Müdahale sırasında ekipler, battaniyenin yanı sıra köpük ve basınçlı su kullanarak bataryaların soğutma işlemini gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren kontrollü ve aşamalı çalışmalar sayesinde yangının çevreye yayılması ve muhtemel patlamalar önlendi, aracın tamamen yanmasının önüne geçildi.

Soğutma tamamlandıktan sonra araç, yeniden alevlenme riskine karşı bir süre daha itfaiye ekipleri tarafından gözetim altında tutuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

