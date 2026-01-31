Hatay'da patlamayla çöken istinat duvarı park halindeki araçlara devrildi

Hatay Payas Karacami'de tren yolu istinat duvarı patlamayla çöktü; duvar park halindeki araçların üzerine devrildi, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri arama çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:23
Hatay'da patlamayla çöken istinat duvarı park halindeki araçlara devrildi

Hatay'da patlamayla çöken istinat duvarı park halindeki araçlara devrildi

Payas Karacami Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesinde, mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle patlamayla çöktü.

Çökme sonrası park halindeki araçların üzerine duvar ve kayalar devrildi. Durum ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde insan olup olmadığını araştırmak üzere arama çalışmalarına başladı; çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HATAY’DA PATLAMAYLA BİRLİKTE ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OLAY...

HATAY’DA PATLAMAYLA BİRLİKTE ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OLAY YERİNDE İNSAN OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Aksu'da Hortum ve Fırtına: Seralarda Ciddi Hasar, Bir Kişi Yaralandı
2
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti
3
Malatya'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
4
Erzurum-Pasinler yolunda trafik kazası: 2 yaralı
5
Isparta'da Ortaokul Tuvaletlerine Kamera Yerleştirildi: Milli Eğitim İnceleme Başlattı
6
Alanya'da yağışta kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı
7
İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki İbrahim A. yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları