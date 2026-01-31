Hatay'da patlamayla çöken istinat duvarı park halindeki araçlara devrildi
Payas Karacami Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesinde, mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle patlamayla çöktü.
Çökme sonrası park halindeki araçların üzerine duvar ve kayalar devrildi. Durum ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinde insan olup olmadığını araştırmak üzere arama çalışmalarına başladı; çalışmaların sürdüğü bildirildi.
