Cizre'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Yeni Şırnak Yolu Bozalan rampasında virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı; 2'si kadın 5 kişi yaralandı, yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 21:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 21:39
Yeni Şırnak Yolu Bozalan rampasında kaza

Şırnak’ın Cizre ilçesi Yeni Şırnak Yolu Bozalan toplu konutlar rampasında bir trafik kazası meydana geldi. Cizre’den Şırnak’a gitmekte olan M.N. idaresindeki 34 DTY 832 plakalı otomobil, rampa yukarı çıkarken virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2’si kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirdi ve bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

