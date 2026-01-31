İzmir Karaburun'da Sahilde 5-6 Yaşındaki Çocuk Cesedi Bulundu

İzmir'in Karaburun ilçesi Küçükbahçe sahilinde 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait cansız beden bulundu, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:08
Olay

İzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi sahilinde, 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait cansız beden bulundu. Mahalle sakinlerinin kıyıda hareketsiz bir çocuk fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahale ve İnceleme

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk incelemelerinde, bulunan cesedin 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, incelemelerin sürdüğünü ve kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

