Siverek-Diyarbakır Yolunda Derin Çukur Onlarca Araca Hasar Verdi

Siverek-Diyarbakır karayolunda oluşan derin çukur, yaklaşık 20 aracın lastik ve jantlarında hasara neden oldu; yol geçici olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 21:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 21:58
Kar ve yağmur etkisiyle oluşan çukur sürücüleri mağdur etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır arasındaki karayolunda oluşan derin çukur, onlarca aracın tekerleğinin patlamasına ve maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halinde olan araçlar, Diyarbakır’a yetişmeden 10 kilometre uzaklıkta yol üzerinde oluşan çukura girdi. Açılan derin çukura giren yaklaşık 20 aracın tekerlekleri patlarken, bazı araçlarda jant ve yürüyen aksamda ciddi hasar meydana geldi.

Mağdur sürücülerden Kürşat Gelener, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Siverek’ten Diyarbakır’a geliyorduk. Tahminen kar ve yağmur nedeniyle oluşan çukura girdik. Aracımızın iki tekerleği patladı, jantlar eğildi. Yaklaşık iki saatten fazla yolda mahsur kaldık. Lastikçi çağırdık, şu an burada 20’ye yakın aracın tekerleği patlamış durumda. Karayollarını ve polisi aradık. Polis gelip yolu kapattı, dubalar yerleştirildi. Bizim yaklaşık 15 bin TL zararımız var. Şikayetçi olacağız."

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, daha fazla mağduriyet yaşanmaması için çukurun açıldığı istikameti geçici olarak trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Sürücüler, yolun bir an önce onarılmasını istedi.

