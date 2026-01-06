Bursa'da Başkan Bozbey'e Saldırı Girişimi: "Bunlar bizi asla yıldıramaz, yıldırması da mümkün değildir"

Yıldırım'daki "Başkan Bozbey Burada" programında gergin anlar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kent genelinde vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla sürdürülen "Başkan Bozbey Burada" projesinin Yıldırım durağında fiziki saldırı girişimiyle karşılaştı.

Gün boyu ilçede Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle birlikte çeşitli kesimlerle bir araya gelen Bozbey, ilerleyen saatlerde kendisiyle görüşmek isteyen bir kişinin yumrukla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Saldırgan, polis ve zabıta ekipleri tarafından müdahale edilerek etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Saldırı sonrası mahalleden ayrılmayarak basın mensuplarına konuşan Bozbey, saldırıda bulunan kişiyi tanıdıklarını belirtti ve şunları ifade etti:

"Bugün Başkan Bozbey Burada projesi kapsamında Değirmenönü semt pazarında hep beraber güzel güne güzel başladık. Sabahtan kaymakamımızı ziyaret ettim. Yine bu bölgede yapılacak olan işlerimizi, hizmetlerimizi kaymakamımızla paylaştık. Ardından Yıldırım Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Onunla yine Yıldırım’ın durumunu, gelecekle ilgili projelerimizi paylaştık. Ardından muhtarlarımızla bir araya geldik ve muhtarlarımızın sorunlarını, eleştirilerini, önerilerini aldık. Sonrasında da yani sizlerle buluşmaya geldik. Burada da günü sizlerle paylaşırken maalesef menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. İlçe başkanımızla birlikte aynen bulunduğumuz ortamda sizlere, hemşehrilerimize hitap ederken, hemşehrilerimizle hem geçmişi hem geleceği paylaşırken, özellikle bölgemizde yaptığımız hizmetleri paylaşırken menfur bir saldırı, kişisel bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bunlar bizi asla yıldıramaz, asla yıldırması da mümkün değildir. Özellikle şunu söylemek istiyorum muhtarımız, hemşehrilerimiz çok üzüldü, farkındayım. Gerçekten hepsinin farkındayım. Ben de üzülüyorum. Ancak şunu hemşehrilerimiz bilsin ki bu bölge insanı da Bursalının her biri de bizim için kıymetlidir, bizim için değerlidir. Bugün, hiçbir hemşehrimizin böyle bir hakarete, böyle bir olaya tanık olmasını asla istemem. Çünkü insanız, insan olan ve insanlık düşüncesi olan her bir kişi birbirine sarılır. Tartışabilir, varsa sıkıntısı onu dile getirebilir. Eleştirisi varsa eleştirisini dile getirebilir. Konuşabilir. Ancak fiziki müdahaleye gelince bu insanlık dışına çıkmak demektir. Biz asla, asla insanlık dışına çıkan kişileri asla tasvip etmiyoruz ve onların bir daha böyle bir duruma gelmesine de asla izin vermemeliyiz."

Bozbey, saldırganla ilgili bilgi sahibi olduklarını, geçmiş vukuatlarının da bilindiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğimiz, tanıdığımız bir kimlik, daha önceki vukuatlarını da biliyoruz. Onun için bunları emniyetimizle paylaştık. İlgililerle görüştük."

Başkan Bozbey, darbe sonucu hafif bir durum olabileceği ihtimaline karşı tetkik yapılması için hastane ziyaretinde bulunacağını da belirtti: "İzniniz olursa yine bir hastane ziyaretimiz olacak. Bende bir şey yok ama yine de bir tetkik yapalım diyorlar. Çünkü darbeden kaynaklı sağ tarafta herhalde farkında değilim ama kaçarken mi oldu, bir şey mi oldu, o anda farkında değiliz. Bu sebepten kaynaklı izninizi isteyeceğim. Ancak şunu söyleyeyim. Bizi bu tür olayların yıldırması mümkün değil."

Bozbey, 22 yıllık kent yaşamı ve hizmet anlayışına vurgu yaparak, yaşananın kendilerini yıldırmayacağını, aksine hizmetleri arttırma kararlılığını pekiştireceğini ifade etti.

Basın açıklamasında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Bozbey'i yalnız bırakmadı.

Olayla ilgili soruşturma ve emniyet çalışmaları devam ediyor.

