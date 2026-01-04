Bursa'da Gökdere'de 62 Yaşındaki Mehmet Gökdel'in Cesedi Bulundu

Bursa'da Gökdere'de erkek cesedi bulundu

Yıldırım, Kurtuluş Mahallesi — Sabah

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2. Dere Sokak yanında bulunan Gökdere'de sabah saatlerinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgedeki incelemeleri başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu cesedin Mehmet Gökdel (62)'e ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

