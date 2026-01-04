DOLAR
Bursa'da Gökdere'de 62 Yaşındaki Mehmet Gökdel'in Cesedi Bulundu

Bursa Yıldırım Gökdere'de sabah saatlerinde bulunan erkek cesedinin 62 yaşındaki Mehmet Gökdel'e ait olduğu tespit edildi; olay yeri incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:23
Bursa'da Gökdere'de 62 Yaşındaki Mehmet Gökdel'in Cesedi Bulundu

Bursa'da Gökdere'de erkek cesedi bulundu

Yıldırım, Kurtuluş Mahallesi — Sabah

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2. Dere Sokak yanında bulunan Gökdere'de sabah saatlerinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgedeki incelemeleri başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu cesedin Mehmet Gökdel (62)'e ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

