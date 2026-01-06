Bursa'da İzinli Mahkum Balkona Kendini Kilitledi: 17 Yıl Hapisle Aranıyordu

Bursa'da cezaevinden izinli çıkan Mehrali Paşa, kız kardeşi ve 3 yaşındaki yeğenini tehdit etti; polis gelince balkona kilitlendi. 15 suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:16
Akçağlayan Mahallesi'nde gerilim: Müzakereci ekipler ve itfaiye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Zemin Sokak'ta meydana geldi. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nden izinli çıkan Kırgızistan uyruklu Mehrali Paşa (26), yılbaşı sabahı saat 06.30 sıralarında kız kardeşi Nazlı Paşa'nın evine geldi.

Bir süre sonra uyuşturucu madde etkisinde olduğu fark edilen şüpheli, annesinin evine gönderilmek istenince öfkelendi. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 3 yaşındaki yeğeni B.G.'nin boğazına dayayan şüpheliye müdahale eden anne Nazlı Paşa ellerinden yaralandı. Küçük kız olaydan zarar görmeden kurtuldu. Yaralı anne hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, bir hafta sonra yine kız kardeşinin evine gelerek evde kimseyi bulamayınca eşyalara zarar verdi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almak isteyince şüpheli olay çıkardı ve elinde bıçakla balkona çıkarak kendini kilitledi.

Güvenlik güçlerine direnen zanlıya müdahale için bölgeye polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra müzakereci ekipler sevk edildi. Olay yerinde bekletilen itfaiye ekipleri, zanlının bulunduğu balkonun altına branda açtı. Olayı meraklı mahalle sakinleri adeta film izlercesine takip etti; bu anlar kameralara yansıdı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Mehrali Paşa'nın 15 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

