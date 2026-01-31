Bursa'da İzmir Yolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Paniğe Neden Oldu

Olayın Detayları

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolden çıkarak ters şeride girmesi, trafikte kısa süreli panik yaşanmasına yol açtı.

Karşı yönden gelen aracı fark eden diğer sürücüler anlık şaşkınlık ve panik yaşadı. Olay anı, çevredeki araç kamerasına yansıdı.

Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

