İzmir’de 22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

İzmir'de polis ekiplerinin operasyonuyla, hakkında toplam 22 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.K. yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:42
Asayiş ekiplerinin saha çalışması sonucu gözaltı

İzmir’de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında, dün, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Çalışmayı yürüten birim, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri olarak belirtildi. Yapılan inceleme ve sorgulamalar sonucu uzun süredir firari olan B.K. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusunda, B.K.'nın; "Resmi Belgede Sahtecilik", "Hırsızlık", "Dolandırıcılık", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından toplamda 22 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

