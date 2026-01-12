Bursa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 5 Gözaltı, 9 bin 200 Litre Ele Geçirildi

Bursa'da jandarmanın kaçak akaryakıt operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı; depolarda 9 bin 200 litre akaryakıt/dizel ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:33
Jandarma, Osmangazi ve Nilüfer'de depolara baskın düzenledi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde belirlenen depo ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 9 bin 200 litre akaryakıt/dizel (baz yağ-atık yağ), 1 adet rezistans yağ ısıtıcı/temizleyici, 1 adet mekanik varil pompası, 2 adet sıvı aktarımında kullanılan santrifüj pompa, 4 bin 995 adet madeni yağ etiketi, 530 adet yağ bidonu, 740 adet yağ bidonu kapağı, 900 adet yağ bidonu kapak folyası, 10 metre hortum ve 1 adet folyo kapak yapıştırma makinesi yer aldı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

