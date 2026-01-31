Bursa'da Kaçak Yabancı İşçi Operasyonu: 8 Yakalandı, 1 Gözaltında

Osmangazi'de düzenlenen operasyonda 8 kaçak yabancı işçi tespit edildi, 6'sı kimliksiz; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:16
Osmangazi'de iş yerine operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Osmangazi ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan denetimde, iş yerinde çalışan 8 yabancı uyruklu şahsın tamamının çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi. Bu kişilerden 6'sının ise kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi.

Kimliği bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yabancı uyruklu şahısları temin ederek çalıştırdığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

